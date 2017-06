Berlin - Kindesmissbrauch passiert jeden Tag. In den besten Familien. Ein Großteil dessen was mitten in unserer Gesellschaft passiert, wird unter den Teppich gekehrt. Vor der bitteren Realität verschließen viele die Augen. Das geht aus einem ersten Zwischenbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hervor. Der Bericht gibt einen intensiven Eindruck in das unfassbare Leid der Missbrauchsopfer und zeigt die unheimlich großen Ausmaße sexuellen Missbrauchs in Deutschland auf.