"Demütigende Behandlung" Schulz verurteilt Populismus und Trumps Affront in Brüssel

Schulz verurteilte auch die populistischen Methoden, mit denen Trump an die Macht gekommen sei. "Was in den Vereinigten Staaten im Wahlkampf passiert ist, darf uns in Deutschland nicht passieren", sagte Schulz. Was geschehe, wenn Menschen mit solchen Methoden an die Macht gelangten, könne man seit Jahresbeginn in den USA beobachten. "Keine politische Kraft darf zu keiner Zeit falsche Nachrichten verbreiten", betonte Schulz.