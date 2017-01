Berlin Fashion Week Eiskalt: PETA-Nacktprotest bei Minusgraden

Doch nicht alle sind begeistert von der Herbst- und Winter-Kollektion. Das liegt aber nicht an Schnitt oder Farbe, sondern an den verwendeten Materialien: Tierrechtsorganisationen wie "People for the Ethical Treatment of Animals", kurz PETA wenden sich gegen die Nutzung von Tierhäuten oder -fellen und machen immer wieder mit Aktionen medienwirksam von sich reden.