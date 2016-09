In ihrem Kinderzimmer bringt sie unbemerkt das Kind zur Welt

Sie ist 18 Jahre alt, als sie in der Nacht zum 11. Dezember 2015 in ihrem Kinderzimmer in der Wohnung ihrer Eltern in Berlin-Friedenau allein und unbemerkt ein Mädchen zur Welt bringt. "Sie hat es nicht aus Versehen mit einem Handtuch bedeckt und eingewickelt, sondern ganz gezielt", sagt die Richterin. "Die Täuschung mündete darin, dass das Kind umgebracht wurde." Noch im Krankenhaus habe die Angeklagte geleugnet, ein Kind geboren zu haben.