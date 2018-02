Marseille – 25 Jahre jung, Linksfuß, extrem torgefährlich und auf dem rechten Flügel zuhause. Florian Thauvin von Olympique Marseille wäre doch einer fürdie Nachfolge von Arjen Robben – spekulierten zumindest zuletzt mehrere französische Medien. Der Linksfuß hat in der laufenden Saison in Marseille in 25 Liga-Einsätzen beeindruckende 14 Tore und elf Assists auf dem Scorer-Konto.