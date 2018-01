Wegen ihres Auswahlverfahrens wurde die Universität in der Vergangenheit bereits mehrfach kritisiert. Benachteiligte Bevölkerungsgruppen hätten bei der Studienplatzvergabe schlechtere Chancen, so lautete der Vorwurf. Und tatsächlich waren weiße Männer in den vergangenen Jahren in vielen Studienfächern am stärksten vertreten.