München - Zu wenig Erfahrung, falsch geplant: Immer öfter rufen Wanderer und Bergsteiger in den Bergen die Rettungskräfte per Handy zu Hilfe. Die Zahl der Notfälle steige weiter leicht an, berichteten der Deutsche Alpenverein (DAV) und die Bergwacht Bayern am Dienstag in München. "Es trifft vor allem die Unerfahrenen und diejenigen, die nicht die passenden Touren auswählen", erläuterte der DAV. Im vergangenen Jahr brauchten knapp 1100 Alpenvereinsmitglieder weltweit Hilfe.