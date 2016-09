20:15 Uhr, ZDF: Marie Brand und die rastlosen Seelen, Krimi

In einem Waldstück wird die Leiche der Schamanin Sarah di Maga gefunden, die dort kurz zuvor einen Workshop geleitet hat. Ist der Mörder unter den Teilnehmern zu finden? Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihr Kollege Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) übernehmen die Ermittlungen. Nach Überprüfung der Workshop-Teilnehmer erweitert sich schnell der Kreis der Verdächtigen, denn Sarah di Maga hatte viele Feinde. Da ist zunächst ihre Kollegin Kyra (Annina Hellenthal), mit der sie kurz vor dem Mord in eine heftige Auseinandersetzung geraten war. Ganz offensichtlich ging es bei dem Streit um Geld.

20:15 Uhr, kabel eins: Space Cowboys, Abenteuerkomödie

Ein russischer Satellit hat seine Umlaufbahn verlassen und droht, auf die Erde zu stürzen. Nur der pensionierte Konstrukteur Corvin (Clint Eastwood) ist noch mit der Steuerung des alten Flugkörpers vertraut und will helfen. Jedoch nur unter der Bedingung, dass er mit seinem alten Team (Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, James Garner) ins All fliegen darf. Wird es den in die Jahre gekommenen Astronautenanwärtern gelingen, rechtzeitig für den Einsatz fit zu werden?

20:15 Uhr, Tele 5: The Canyon, Survivalthriller

Lori (Yvonne Strahovski) und Nick (Eion Bailey) wollen ihre Flitterwochen an einem besonderen Ort verbringen: Der Grand Canyon soll es sein. Also buchen sie Guide Henry, der sie dorthin führen soll. Doch was als romantisches Naturerlebnis geplant war, wird zum Überlebenskampf für das junge Paar. Ein Schlangenbiss, Wölfe und fehlender Handyempfang machen die Hochzeitsreise zum Horrortrip.