Jedes Jahr müssen diverse Trainer in der Bundesliga ihren Hut bereits vorzeitig nehmen. Teilweise tauschen die Vereine ihre Verantwortlichen an der Seitenlinie mehrfach aus. Der Wechsel von Schmidt auf Korkut ist bereits die neunte Entlassung in dieser Saison. Der VFL Wolfsburg führt die Liste mit drei verschiedenen Trainern an.