Bereit für Sandalen? So werden die Füße fit für den Sommer

4) Das perfekte Finish

Zum Abschluss kommt der Feinschliff! Ob Nagellack in Knallfarben oder dezenten Nude-Tönen: Mit einem glänzenden Lack werden die Füße zum Hingucker. Beginnen Sie mit einem pflegenden Nagelöl, um das Nagelbett zu pflegen. Tragen Sie, wenn das Öl eingezogen ist und sie die Rückstände abgewaschen haben, einen Unterlack auf. Der schützt den Nagel und gleicht Rillen aus, sodass das Ergebnis ebenmäßiger wird. Dann zwei Schichten Farblack applizieren und zum Schluss einen Überlack zum Versiegeln verwenden.

5) Fußpflege zum Ritual werden lassen

Wer die Schritte 1-4 ca. alle zwei Wochen wiederholt, wird mit stets perfekten Sommerfüßen belohnt. Vergessen Sie aber nicht, dass die Haut an den Füßen, ebenso wie an den Händen, regelmäßige Pflege benötigt. Cremen Sie sie also immer nach dem Duschen ein, um die Haut optimal mit Feuchtigkeit zu versorgen. Wer Intensiv-Pflege benötigt, kann die Fußpflege auch abends auftragen und Baumwollsöcken darüber tragen. So kann die Creme oder der Balsam optimal einziehen und Sie werden am nächsten Morgen mit streichelzarten Füßen belohnt.