Benzinflasche auf Fassade geworfen Versuchter Brandanschlag auf den Justizpalast

Altstadt - Aufregung am Dienstagnachmittag in der Prielmayerstraße. Ein Mann trat gegen drei Uhr an den Justizpalast heran, nahm eine Getränkeflasche aus seinem Rucksack und warf diese gegen die Fassade des Gebäudes. Daraufhin zündete er sich eine Zigarette an und warf diese glühend in die verspritzte Flüssigkeit.