Benefizkonzert am 4. Juni Nach dem Terror: Ariana Grande ist zurück in England

Ein Konzert der Superlative

Ihr Benefizkonzert "Ariana Grande & Friends: One Love Manchester" wird am 4. Juni in Old Trafford in Manchester stattfinden. Auf dem Cricket-Gelände werden neben ihr Stars wie Justin Bieber ("Sorry" ), Katy Perry ("Bon Appétit"), Miley Cyrus ("Malibu"), Usher ("Yeah!" ), Coldplay ("Hymn For The Weekend") und Take That ("Wonderland" ) auftreten. Die Tickets waren binnen weniger Minuten vergriffen. Der Erlös des Konzerts kommt den Familien der Opfer und Verletzten des Terroranschlages zugute.