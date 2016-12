Benedict Cumberbatch über Staffel 4 Beginnt Sherlock Holmes zu menscheln?

Vom hochfunktionalen Soziopathen zum Softie? Sherlock Holmes soll in der neuen Staffel der BBC-Kultserie "Sherlock" ein neues Gesicht zeigen. Benedict Cumberbatch (40) erklärte nun bei einer Veranstaltung in London, dass die von ihm gespielte Figur sich in den vergangenen drei Staffeln schon auf einer Reise der Erleuchtung befunden habe. In Staffel vier, die am Wochenende in Großbritannien Premiere feiert, werden ihn die Zuschauer menschlicher erleben.