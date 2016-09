Er nimmt sofort die Verfolgung des Diebs auf. Der radelt mit einem Mordstempo hinterm Rathaus am Marienhof vorbei in Richtung Dom. Wendelin Rehm immer dicht auf den Fersen. Am Andechser verliert der Münchner den Täter kurz aus den Augen. Doch er ahnt, wo der Mann hin will. Hinterm Bratwurst Glöckl entdeckt er ihn wieder. Der Radler will durch eine schmale Gasse in die Fußgängerzone. "Erst wollte ich ihn rammen", sagt Wendelin Rehm, "dann entschied ich mich, ihm im Vorbeifahren einen kräftigen Stoß zu gegeben." Vor Schreck lässt der Täter seine Beute fallen. Er flieht auf dem Rad in Richtung Marienplatz. Der Gauner fuhr ein so halsbrecherisches Tempo mitten durch die Menschen in der Fußgängerzone, dass der Architekt aufgab. Der Täter entkommt in der Menge.