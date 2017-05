Bella Hadid, Susan Sarandon und mehr Sexy Eröffnung in Cannes: Ladys zeigen viel Bein und tiefe Ausschnitte

Schauspielerin Emily Ratajkowski (25, "We Are Your Friends" ) geizte in ihrer goldenen Robe ebenfalls nicht mit ihren Reizen. Der hohe Beinschlitz und der tiefe Rückenausschnitt waren ebenso ein Hingucker wie die Tatsache, dass sie keinen BH trug. Ihre langen dunklen Haare waren nach oben gesteckt, so dass die Statement-Kette mit bunten Steinen um ihren Hals perfekt zur Geltung kam.



Schauspielerin Susan Sarandon zeigte, was sie hat. Foto:imago/Independent Photo Agency

Auch Schauspielerin Susan Sarandon (70, "Seite an Seite" ) zeigte auf dem roten Teppich, was sie hat. Ihre schwarze Robe bestach durch einen ausladenden Ausschnitt sowie einen hohen Beinschlitz. Die 70-Jährige trug zudem eine coole Sonnenbrille auf der Nase. Bei diesen sexy Auftritten geriet der Eröffnungsfilm vollkommen in den Hintergrund. Im Drama "Les Fantômes d'Ismaël" sind Marion Cotillard (41) und Charlotte Gainsbourg (45) zu sehen.