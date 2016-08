Aussichtsreichste Kandidaten für das Kapitänsamt sind Neuer und der Fußballer des Jahres Jerome Boateng (beide FC Bayern), der sich während der EM in Frankreich für Schweinsteigers Nachfolge aufgedrängt hatte.

Brandt, Meyer und Süle spielen

Löw kündigte außerdem den Einsatz der drei Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro im Testspiel gegen Finnland an. Julian Brandt, Max Meyer und Länderspieldebütant Niklas Süle werden somit am Mittwoch in Mönchengladbach Einsatzzeit erhalten. "Die Spielweise und Entwicklung hat mir gut gefallen. Die Spieler haben einen guten Eindruck gemacht, einige einen besonders guten", sagte Löw über das Olympia-Team.

In Absprache mit Sportdirektor Hansi Flick will Löw am Donnerstag entscheiden, ob die im Sommer stark beanspruchten Nachwuchsakteure nach dem Finnland-Spiel zu ihren Vereinen zurückkehren und nicht mit zum WM-Qualifikationsspiel am Sonntag nach Norwegen reisen