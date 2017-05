Bekanntgabe am Montagabend Wird Ernesto Valverde der neue Barca-Coach?

Barcelona - Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu kündigte zwei Tage nach dem Sieg in der Copa del Rey jedenfalls eine Pressekonferenz an, ohne jedoch explizit den Grund zu nennen. Bereits am Samstag hatte Bartomeu allerdings erklärt, dass er mit dem Vorstand am Montagnachmittag die möglichen Nachfolger von Luis Enrique besprechen und zeitnah eine Entscheidung mitteilen werde. Seit Wochen wird Valverde, der den Ligarivalen Athletic Bilbao in der zurückliegenden Saison auf den siebten Tabellenplatz geführt hatte, als neuer Coach gehandelt. Der 53-Jährige wäre zudem die logische Lösung: Schon vor Enrique hatte in Pep Guardiola ein ehemaliger Spieler der Katalanen den 24-maligen Meister betreut. Valverde hatte während seiner aktiven Zeit mit Barca den Europapokal der Pokalsieger und den nationalen Pokal gewonnen.