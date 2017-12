Bekannt aus "Heat and Dust" Bollywood-Legende Shashi Kapoor ist tot

Kapoor war einer der ersten Mimen aus Indien, dem es gelungen war, auch in Hollywood zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Nachdem er in den 1960er Jahren in Bollywood den Durchbruch schaffte, wurde Kapoor in den folgenden Jahren auch in den USA zum gefragten Darsteller. So bekam er 1972 in der Roman-Verfilmung "Siddharta" die Hauptrolle und war auch 1982 im Indien-Epos "Heat and Dust" prominent vertreten.