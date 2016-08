Nicht das erste Mal

Broadbent ist nicht der erste "Harry Potter"-Mime, den es in die Welt von "Game of Thrones" verschlägt. David Bradley (74, "Captain America: The First Avenger" ) spielte beispielsweise Argus Filch, den Hogwarts-Hausmeister, in den "Harry Potter"-Filmen sowie Walder Frey in "Game of Thrones". Natalia Tena (31, "Bel Ami") war Nymphadora Tonks in den Zauberfilmen und Osha in der HBO-Serie. Und der irische Schauspieler Ciarán Hinds (63, "Brügge sehen... und sterben?" ) verkörperte sowohl Aberforth Dumbledore als auch Manke Rayder.