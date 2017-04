Bekannt aus "Austin Powers" Verne Troyers großes Kämpferherz: "Mini-Me" will Alkoholsucht besiegen

"Mit eurer Unterstützung schaffe ich das", richtet Troyer am Ende seiner Nachricht seine Worte an all die vielen Fans, die ihm viel Glück für das schwere Unterfangen gewünscht haben. Der 48-jährige Schauspieler wurde vor allem für seinen Part in der Comedy-Filmreihe "Austin Powers" berühmt. Darin spielt er den geschrumpften Klon von Superbösewicht Dr. Evil, der wie Titelheld Powers von Mike Myers verkörpert wird. In "Men in Black" feierte Troyer als Alien sein Debüt auf der großen Leinwand - in einer "sehr kleinen Rolle", wie er seitdem scherzt.