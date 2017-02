Beitrag in der "New York Times" Flüchtlingskrise: Angelina Jolie rechnet mit Donald Trump ab

Angelina Jolie (41, "Maleficent" ) hat einen sehr emotionalen Beitrag über die Flüchtlingskrise verfasst - als Antwort auf US-Präsident Donald Trumps neue Einreisebestimmungen. Die Schauspielerin veröffentlichte einen Gastbeitrag in der Zeitung "The New York Times". Trump hat über 200 Millionen Einwohnern aus sieben muslimisch geprägten Ländern und Flüchtlingen vorerst die Einreise in die USA verweigert.