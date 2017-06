München - Was wie eine Herkulesaufgabe erscheint, könnte am Ende doch ganz einfach werden: Der TSV 1860 tagt am Montagnachmittag in einer Beiratssitzung beider Gesellschafter über die Ernennung eines neuen Geschäftsführers. "Es soll heute noch eine Einigung erzielt werden" erklärte Vize-Präsident Hans Sitzberger mehreren Medienvertretern am Montagnachmittag. Schon im Laufe des Tages soll also aus einem Kreis mehrerer Kandidaten ein neuer Mann gefunden und dessen Name spätestens am Dienstag verkündet werden.