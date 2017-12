Jahrelang beim TSV 1860 ausgebildet

Und das im Grünwalder Stadion. Hier, in Giesing, wurde der gebürtige Münchner jahrelang in der Jugend ausgebildet. Doch wie sehr beschäftigt sich der Oberbayer noch mit den Sechzgern? Hängt er noch an diesen?

"Hängen? Nein. Die Löwen sind ein wichtiger Teil meiner Fußball-Geschichte, auf den ich stolz bin, der mich geprägt hat", sagt er im Interview dazu. "Ich informiere mich über das, was bei den Löwen passiert, aber verfolge die Details nicht wirklich."

Für ihn sei es dagegen wichtig gewesen, "den nächsten Schritt zu gehen", meint er. Es war ein erfolgreicher Schritt in die vielleicht stärkste Liga der Welt. Eine Liga, in der andere Dimensionen vorherrschen als in der Regionalliga Bayern. Trotz aller Distanz wünscht Schindler in dieser "den Löwen den Aufstieg".

