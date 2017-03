Beim Triumphator-Anstich am 9. März Starkbierrede: Christian Springer vs. Stadt-Schandis

Das Triumphator-Starkbier ist für Löwenbräu-Geschäftsführer Bernhard Klier wenig überraschend "das beste in München". Allein auf dem Starkbierfest werden jährlich zwischen 20.000 und 25.000 Liter Starkbier ausgeschenkt. "Trinken Sie in der Fastenzeit einfach mal ein Starkbier statt dem Abendessen und Sie haben alles, was Sie brauchen", sagt er zwinkernd.

Paulaner-Mönche haben das Bier erfunden, weil sie in der Fastenzeit, beginnend am 2. April zum Todestag des Ordensgründers Franz von Paula, nichts essen durften – nur trinken war erlaubt. Ihr Starkbier machte satt und lieferte genug Nährstoffe. Ausgeschenkt wird das starke Bier im limitierten Sammelkrug. Ihn ziert in diesem Jahr ein blauer Löwe, ein Motiv des Künstlers Marsilius.

Am Abend des Anstichs bekommt jeder Gast einen von 1.500 Krügen - mit einem Probierschluck Triumphator-Bier. Für 8,90 Euro kann der Krug aber auch im Saal und im Bräustüberl erworben werden. Ab Freitag, 10. März, beginnt dann das weitere Programm des Starkbierfests. "Ein Höhepunkt ist jedes Jahr das Steineheben", erklärt Christian Schottenhamel. Dabei müssen Männer einen 259 Kilo schweren Stein möglichst hoch ziehen.

Tickets für den Triumphator-Anstich gibt es im Internet unter www.loewenbrauekeller.com und im Ballbüro des Löwenbräukellers. Karten der Kategorie 1 kosten 29,50 Euro, der Kategorie 2 19,50 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.