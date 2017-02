Beim Staatsdinner Letizia von Spanien: Glamour-Auftritt mit Argentiniens First Lady

Letizia von Spanien (44) ist für ihren guten Modestil bekannt. In der argentinischen First Lady Juliana Awada (42) hat sie nun ihre perfekte modische Gegenspielerin gefunden. Zu einem Dinner, das das spanische Königspaar zu Ehren des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri und seiner Ehefrau abhielt, erschienen die beiden Damen in glamourösen Outfits, die geradezu aufeinander abgestimmt schienen.