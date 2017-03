Wer wissen will, wie man sich nach einem handfesten Skandal nichts anmerken lässt, der muss nur Prinz William (34) bei den Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day beobachten. Gemeinsam mit seiner Frau Kate (35) zog er in Uniform die Tagesordnungspunkte in London streng nach Protokoll durch. Am wichtigsten irischen Feiertag ehrt das royale Paar die Soldaten der irischen Garde in der englischen Hauptstadt. Trotz meist ernstem Gesichtsausdruck huschte William in manchen Gelegenheiten sogar ein kleines Lächeln über sein Gesicht.