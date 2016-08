Beim emotionalen DFB-Abschied von Bastian Schweinsteiger sorgte Spaßvogel Thomas Müller wieder mal für eine amüsante Szene – diesmal allerdings unfreiwillig. Was es damit auf sich hat.

Mönchengladbach - Bei den Bayern und in der Nationalmannschaft ist Thomas Müller die Stimmungskanone und ist mit seiner Lausbuben-Art immer wieder für die gute Laune in der Mannschaft verantwortlich. Auch am Mittwochabend sorgte der Angreifer mit einer witzigen Aktion während des Schweinsteiger-Abschiedsspiels für Aufsehen – diesmal jedoch ganz unfreiwillig.