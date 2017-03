Beim Recall in Dubai Na endlich! Menderes ist zurück bei "Deutschland sucht den Superstar"

Und einer dieser Herausforderer ist also Menderes. Jener Dauerkandidat, der sich seit 14 Jahren in jeder Staffel dem Jury-Urteil gestellt hat. "Ich freue mich, wieder hier zu sein bei DSDS. Es ist mittlerweile mein Wohnzimmer", schwärmt der 32-Jährige. "Manchmal muss man sich seinen Ängsten stellen und Sachen ausprobieren, an denen man scheitern könnte. Aber man weiß es ja vorher nicht. Ihr dürft nicht aufgeben. Never give up!", appelliert er an seine Fans.

Trotz seiner mittlerweile großen Erfahrung sei er auch heute noch vor jedem Auftritt aufgeregt. "Ich darf die Leute jetzt nicht enttäuschen", ermahnt er sich selbst. Ob er bei Bohlen und seinen Jury-Kollegen Schlager-Star Michelle, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und Youtube-Star Shirin David punkten kann, das erfahren die Fans am 4. März um 20.15 Uhr bei RTL.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de