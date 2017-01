Beim Hahnenkamm-Rennen "Geil" - Bayern-Kumpels Alaba und Ribéry in Kitzbühel

Kitzbühel - Hoher Besuch in Kitzbühel: Nachdem bereits am gestrigen Samstag beim Abfahrtslauf der Männer unter anderem Arnold Schwarzenegger (69, "The Last Stand" ) und Franziska van Almsick auf der Ehrentribüne zum Hahnenkamm-Rennen Platz genommen haben, mischten sich zum sonntäglichen Slalom-Rennen die beiden Bayern-Stars David Alaba (24) und Franck Ribery (33) unter die Fans. Wie der FC Bayern via Twitter mitteilte, nutzten die beiden dafür ihren freien Tag.