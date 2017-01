Beim Filmfestival in Saarbrücken Natalia Wörner und Heiko Maas: So verliebt strahlen sie um die Wette

Das 38. Filmfestival Max Ophüls Preis ist am 23. Januar in Saarbrücken feierlich eröffnet worden. Für eine Überraschung sorgten dabei Justizminister Heiko Maas (50, SPD) und Schauspielerin Natalia Wörner (49): Hand in Hand schlenderten sie über den roten Teppich - und lächelten verliebt in die Kameras der Fotografen.