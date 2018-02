"Darüber sag ich nichts mehr", meinte er zuerst zu seiner Reservistenrolle - doch dann brach es aus ihm raus: "Weil jedes Wort eines zu viel ist. Wenn ich jetzt meine Emotionen, was ich fühle, was ich denke, hier ausspreche, dann glaube ich, bin ich morgen beim Brazzo [Sportdirektor Hasan Salihamidzic, d. Red.] oder bei Herrn Rummenigge und dann weiß ich nicht, was es dann gibt. Es ist besser, dass ich das nicht mache." Taffe Worte vom Niederländer!

Noch kein neuer Vertrag für Arjen Robben

Ob diese Unzufriedenheit trotz der beeindruckenden Serie der Bayern mit mittlerweile 14 Pflichtspielsiegen in Folge an seinem nach wie vor nicht verlängerten Vertrag liegt? Gut möglich! Im Sommer läuft der Kontrakt an der Säbener Straße aus. Bislang ließen sich Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß öffentlich nicht zu einer eindeutigen Aussage bewegen.

"Jedes Wort ist eines zu viel", meinte Robben weiter, als er durch die Mixed Zone schritt: "In den großen Spielen will jeder spielen. Das ist eine schmerzhafte Geschichte." Stunk zur absoluten Unzeit? Heynckes zumindest reagierte noch auf der Pressekonferenz mit einer unmissverständlichen Ansage an seinen Tempodribbler.

Ansage von Jupp Heynckes

"Dass ein Spieler nicht zufrieden ist, wenn er in einem solchen Spiel nicht von Anfang an spielt, ist normal. Dafür habe ich auch Verständnis", sagte der 72-Jährige. "Aber ich mache das, was ich für richtig halte. Punkt." Einen Punkt sollte man hinter diese Geschichte beim FC Bayern jedoch noch ganz und gar nicht setzen...