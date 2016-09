"In diesem Spiel können wir am Ende nur gewinnen", sagte Kauczinski über das Duell mit dem FC Übermacht zuversichtlich. Und er weiß ja, wie es geht: Im vergangenen Januar hatte er die scheinbar unschlagbaren Bayern noch als Trainer des Zweitligisten Karlsruher SC in einem Testspiel überraschend bezwungen (2:1).