Beim Derby verletzt Bitter für den BVB! Mario Götze fällt wochenlang aus

Der 25-Jährige musste am Samstag rund zehn Minuten vor Schluss nach einem Foul von Daniel Caligiuri ausgewechselt werden. Für seinen Verein und ihn selbst ein Schock. Denn nach langer Pause aufgrund der Stoffwechselerkrankung war Götze im Aufwind und gehörte in den vergangenen Wochen zu den Leistungsträgern im System von Peter Bosz. Auch in der deutschen Nationalmannschaft hat der Mittelfeldstar sein Comeback gegeben.