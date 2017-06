Beim Confed Cup Kimmich, Rudy, Süle: Bayerische Säulen

Joshua Kimmich: Der 22-Jährige ist mit nur 17 Länderspielen einer der erfahrensten Spieler in Löws Confed-Cup-Kader. Und einer der konstantesten. Gegen Chile gefiel der Lahm-Nachfolger mit einer abgeklärten Leistung auf der rechten Seite, seine Flanken waren wie schon im ersten Gruppenspiel gegen Australien gefährlich. "Ich denke, wir haben ganz gut dagegengehalten und vielleicht auch einige überrascht", sagte Kimmich später. Gut analysiert. In den Zweikämpfen gegen Vidal und Co. zog Kimmich nie zurück, in der ersten Halbzeit stand er Stirn an Stirn mit Chile-Raubein Jean Beausejour.