Beim Bankett in der Guildhall Prinzessin Anne macht vor Königin Letizia einen Knicks

Königin Letizia (44) von Spanien hat auch am zweiten Tag ihres Staatsbesuches in Großbritannien alle Blicke auf sich gezogen. Die 44-Jährige war mit ihrem Mann, König Felipe VI. (49), zu einem Bankett in das Guildhall in London geladen. Für das feierliche Dinner kleidete sich Letizia in ein traumhaftes, mitternachtsblaues Kleid, das an der Hüfte schmal geschnitten war und bis zum Boden hinunter reichte. An ihren Ohren funkelten große Diamant-Ohrringe, auch an ihrem linken Handgelenk glitzerten Diamanten in Form eines breiten Armreifes. Das Diadem auf dem Kopf fügte sich perfekt in das edle Outfit ein. (Blaue Abendkleider für einen Wow-Auftritt im Stil von Letizia finden Sie hier)