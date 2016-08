All diese Dinge darf man laut dem neuen Sicherheitskonzept dieses Jahr auch nicht mit aufs Oktoberfest bringen. Rucksäcke sind generell verboten und auch große Taschen, die mehr als drei Liter Volumen haben. "Eine Tasche, in die mehr als drei Milchtüten passen, ist bereits zu groß", erläuterte Wiesn-Chef Josef Schmid bei der Vorstellung des neuen Sicherheitskonzepts.

Rund 10.000 Taschen an einem Wiesn-Tag?

An allen Eingängen zur Theresienwiese wird streng kontrolliert. Gepäckstücke können in Sammelstellen abgegeben werden. Ausnahmen gibt’s. Aber nur sehr wenige. Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, dürfen etwa ihre Sauerstoffgeräte mitnehmen. Auch für Sportschützen und die Teilnehmer des Festzugs gibt es Ausnahmen. Und auch Bedienungen dürfen weiterhin Wechselkleidung mitnehmen; ihre Taschen werden dann speziell gekennzeichnet.

Wie bisher sind Buggys und Kinderwagen bis 18 Uhr erlaubt. Ausgenommen sind die Samstage und der 3. Oktober.

Komplett verboten sind dagegen auf dem Oktoberfest Feuerwerkskörper, Glasflaschen, Gassprühdosen, Messer und Ähnliches. Rechnet man die am Sonntag am Eingang zum Grünwalder Stadion beschlagnahmten 222 verbotenen Gegenstände auf einen durchschnittlichen Tag an einem Wiesnwochenende hoch, dürften dabei, ganz grob geschätzt, rund 10.000 Taschen und Rucksäcke zusammenkommen. Ein hübscher Berg, der sich da an den Abgabestellen ab 17. September ansammeln dürfte.