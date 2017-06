Beim Abbiegen die Vorfahrt genommen Venus Williams ist schuld am Autounfall mit Todesfolge

US-Tennis-Star Venus Williams (37) verursachte mit ihrem SUV am 9. Juni in Florida einen schlimmen Autounfall. Ein 78-jähriger Mann musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er zwei Wochen danach an den Folgen des Crashs starb. Seine Ehefrau, die am Steuer des Unglückswagens saß, musste ebenfalls mit Knochenbrüchen und anderen Verletzungen in die Klinik gebracht werden. ("Venus Williams: The Inspirational Story Behind One of Tennis' Greatest Superstars" - das Buch können Sie hier bestellen)