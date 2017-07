Beichte in Gefängnis-Brief Tupac: Deswegen gab er Madonna den Laufpass

Erst 2015 hatte Madonna (58, "Ray of Light" ) diese erstaunliche Episode aus den 90er-Jahren öffentlich bestätigt: Die Queen of Pop war damals tatsächlich für einige Zeit mit dem kultisch verehrten Rapper Tupac Shakur (1971-1996, "Hail Mary" ) alias 2pac liiert. Jetzt, gut zwei Jahre später, kennt die Öffentlichkeit wohl auch den Grund dafür, dass die Liaison der beiden wirklich nur eine Episode blieb: In einer Versteigerung steht offenbar jener Brief zum Verkauf, in dem Shakur aus dem Gefängnis heraus Madonna die Gründe für die Trennung erläuterte. Die Erklärung lässt damals den damals wohl um die 23 Jahre alten Tupac nicht gut aussehen.Hier können Sie 2Pacs größte Hits streamen, herunterladen oder auf CD bestellen