Beichte bei James Corden Amanda Seyfried und Thomas Sadoski haben geheiratet

Erst im November 2016 wurde bekannt, dass Seyfried nach der Verlobung im September ihr erstes Kind erwartet. Im März zuvor wurden sie ein Paar, nachdem sie sich während den Vorbereitungen zu ihrem gemeinsamen Bühnenstück "The Way We Get By" am Broadway in New York kennengelernt hatten. Kurze Zeit später trafen sie sich am Set zum Film "The Last Word" wieder und kamen zusammen.