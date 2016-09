Lesen Sie hier: Müller erwartet "enges Spiel"

Høgmo schickte Ødegaard zur U21. Dort solle das Wunderkind "hilfreiche Spielpraxis" bekommen. "Martin ist ein Spieler, an den ich sehr stark glaube", versicherte er. Doch die Zweifler werden zahlreicher. Wie Olsen nennt der frühere Bundesliga-Profi Kjetil Rekdal Ødegaard "nicht erwachsen, nicht stark genug. Er ist ein Riesentalent, aber er muss entwickelt werden, er braucht Zeit". Münchens heutiger Trainer Carlo Ancelotti, in dessen Amtszeit Ødegaard zu Real kam, sieht in dem Transfer im Rückblick "reine PR".

Ob er ein wirklich großer wird, ist offen

Ødegaard kümmert's wenig. "Viele Leute haben eine Meinung, und ein Teil der Menschen sagt vielleicht Dinge, von denen sie keine Ahnung haben", sagte er in dieser Woche dem Dagbladet. Er habe keine "Krise" bekommen, weil er bei Real bleiben musste, behauptete er: "Ich trainiere dort mit den besten Spielern der Welt." Und: "Im Januar gibt es ein neues Transferfenster..."

Obwohl Ødegaard nicht nach Frankreich wollte, hätte ihn Madrid am liebsten an Stade Rennes verliehen. Doch der Transfer scheiterte an den Wechselbestimmungen der FIFA. So blieb nur Spanien als Option, doch auch dort fand sich keine Ideallösung. Bis auf Weiteres heißt der triste Alltag Segunda División B, Grupo II. "Ich bin erst 17 und weiß, dass ich noch viele Jahre vor mir habe, in denen ich in der ersten Mannschaft spielen kann", sagte Ødegaard, "ich mache mir da nicht so viel Stress."

Er habe in den vergangenen eineinhalb Jahren trotz allem viel gelernt. "Ich fühle mich als Spieler und Mensch reifer, bin härter geworden, physisch besser", sagte er. Auch sei er "einen Zentimeter oder so" gewachsen. Ob er irgendwann ein wirklich Großer wird, ist allerdings offen.