Freund, der aufgrund einer fiebrigen Erkältung bei der diesjährigen Vierschanzentournee nach zwei Springen ausgestiegen und zuletzt auch bei den Polen-Weltcups in Wisla und Zakopane nicht am Start war, hatte in der vergangenen Woche in Oberstdorf mit Heimtrainer Christian Winkler individuell trainiert. Freunds Rückkehr in den Weltcup war ursprünglich für den Heim-Weltcup in Willingen am Wochenende geplant.