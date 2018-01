Bei Schalke gegen Hannover Pfiffe gegen Goretzka: So reagiert der FC Bayern

Gelsenkirchen, München - An Freitag haben es beide Seiten offiziell gemacht: Nationalspieler Leon Goretzka wechselt im Sommer vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Der Spieler selbst wandte sich nur wenige Stunden später via Facebook an die Schalke-Fans. "Ich weiß, dass ich damit Euch alle enttäusche und ihr wenig Verständnis dafür aufbringen werdet. Jede Erklärung, die ich jetzt abgeben würde, würde auf wenig Anklang bei Euch stoßen", schreib der Nationalspieler. Und weiter: "Ich will Schalke 04 wieder in die Champions League zurückführen und möchte am 19. Mai in Berlin den DFB Pokal gewinnen."