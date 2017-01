Bei Promi-Match in Los Angeles Justin Bieber knutscht beim Eishockey die Bande

Dass Justin Bieber (22, "Purpose" ) nicht nur am Mikrofon was zu bieten hat, sondern auch ein ziemlich ordentlicher Eishockey-Spieler ist, ist natürlich nichts Neues. Jetzt hat der Kanadier allerdings mit seiner Teilnahme an einem Promi-Freundschaftsspiel in Los Angeles im Rahmen des NHL-All-Star-Game für unfreiwillige Schlagzeilen gesorgt. Bei seinem Auftritt konnte er zwar mit einem Tor und einer Vorlage für sportliches Aufsehen sorgen. In einer Szene hatte er allerdings das Nachsehen...