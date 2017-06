Zum anderen müsse er in Leverkusen nach der insgesamt schwachen vergangenen Saison "auch etwas zurechtrücken und wieder geradebiegen". Er sehe sich "in der Pflicht, den Klub wieder dahinzubringen, wo er hingehört, und das bedeutet für mich: unter die ersten Sechs", sagte Brandt. Bayer Leverkusen hatte in der abgelaufenen Spielzeit lediglich Rang zwölf belegt und die internationalen Wettbewerbe damit klar verpasst.