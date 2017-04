Bei Filmpremiere in New York Rosie Huntington-Whiteley: So sexy zeigt sich das schwangere Model

Großes Star-Aufgebot bei der Premiere von "Fast & Furious 8" am Samstagabend in New York: Die Action-Stars Vin Diesel (49) und Dwayne "The Rock" Johnson (44) sowie Oscar-Gewinnerin Charlize Theron (41) gaben sich zum Beispiel die Ehre. Doch eine stahl allen die Show: Rosie Huntington-Whiteley (29). Das schwangere Model schritt an der Seite ihres Verlobten Jason Statham (49) über den roten Teppich und verzückte alle mit ihrem sexy Look.