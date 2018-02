Bei einer Catwalk-Challenge "GNTM"-Kandidatinnen präsentieren Heidi Klums neue Lidl-Kollektion

Inspiriert wurde die Kollektion von Heidis Wahlheimat Los Angeles: "Sonnig wie Malibu, unkompliziert wie Venice und strahlend wie Hollywood", preist der Discounter die Kollektion an. Überzeugen will man außerdem mit "modernen Schnitten und knalligen Farben, die sich leicht kombinieren lassen". Am 5. März ist die rund 30-teilige Damen-Kollektion (in den Größen 32/34 bis 44/46) inklusive Accessoires und Schuhen (in den Größen 37 bis 41) in allen Lidl-Filialen sowie im Online-Shop erhältlich.