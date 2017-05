Bei einem Polo-Event Meghan Markle: Der erste öffentliche Auftritt mit Prinz Harry

Bei einem Polo-Turnier in Ascot wurde Prinz Harry (32) von Freunden und Stars angefeuert - und seiner Freundin Meghan Markle (35, "Suits" )! Das Paar präsentierte sich damit zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auch wenn das Spielfeld sie trennte... Die US-Schauspielerin trug laut "People" ein hochgeschlossenes, ärmelloses blaues Kleid von Antonia Berardi mit asymmetrischem Schnitt. Über ihre Schultern hatte sie einen weißen Aritzia-Blazer gelegt. Meghan Markle war übrigens nicht der einzige Schauspiel-Star, der sich bei dem Polo-Turnier in Ascot die Ehre gab: Auch Oscargewinner Eddie Redmayne (35, "The Danish Girl" ) feuerte den Royal an. (Wenn Sie Meghan Markle als Schauspielerin erleben wollen, schauen Sie mal hier rein