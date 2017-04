Bei der Premiere von "The Promise" Neben Kim Kardashian verblasst selbst Cher

Cher (70, "If I Could Turn Back Time" ) ist für ihre sexy Outfits bekannt. Neben Kim Kardashian (36) fällt aber selbst die Sängerin kaum noch auf. Die Ehefrau von Kanye West (39) kam zur Hollywood-Premiere des Films "The Promise" in einem hautengen goldenen Kleid, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Die ärmellose Robe war hochgeschlossen und reichte dem Reality-TV-Star bis zu den Knöcheln. Ihre dunklen, jetzt etwas kürzeren Haare, trug Kardashian glatt und im Mittelscheitel. Ihre Schwester Kourtney (37) war ebenfalls auf dem roten Teppich, sie trug einen schwarzen Hosenanzug, der durch einen tief ausgeschnittenen Blazer tiefe Einblicke gewährte.