Bei der Goldenen Kamera #GoslingGate: Joko und Klaas waren selbst überrascht

Jetzt kommt die Aufklärung

Im Vorfeld wurde demnach eigens eine Booking-Agentur gegründet, die angeblich Hollywood-Stars vermittelt, wird in der Vorankündigung auf die nächste "Circus HalliGalli"-Folge am Dienstag um 22:15 Uhr bei ProSieben verraten. Auf einer extra angelegten Internetseite und per Newsletter informierte die Fake-Agentur demnach, dass Ryan Gosling am Samstag für einen Dreh in Hamburg sei - damit sei der rote Teppich für einen Auftritt bei der Goldenen-Kamera-Verleihung bereitet gewesen.