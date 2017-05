Bei der Chopard Space Party Kendall Jenner: Ein Abendkleid wie aus dem Weltraum

Wer auf eine Motto-Party eingeladen ist, muss sich dem vorgegebenen Thema entsprechend anziehen. Das weiß auch Model und It-Girl Kendall Jenner (21, "Time of the Twins: The Story of Lex and Livia" ). Und so erschien die jüngere Schwester von Kim Kardashian bei der Chopard Space Party in Cannes in einer funkelnden Silber-Robe des Designer-Duos Ralph & Russo. Nicht nur die Farbe mutete einem futuristischen Look an, auch der Schnitt des Kleides entsprach voll und ganz dem Motto der von Chopard-Präsidentin Caroline Scheufele und Rihanna organisierten Party. Silber-graue Abendkleider für Ihren persönlichen Glamour-Look können Sie hier bestellen